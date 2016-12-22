Минобороны Китая заявило о прекращении военных контактов с КНДР

КНР прекратил контакты с КНДР по военной линии. Об этом в интервью телеканалу Channel New Asia заявил глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо.

«Раньше у нас было много контактов и обменов. У нас с ними сейчас нет контакта. Я думаю, что это отражает своего рода изменение в наших отношениях по причинам, известным всем» — заявил Чжоу Бо.

Он отметил, что Китай сейчас проявляет солидарность с «международным сообществом» по соблюдению резолюций ООН. Чжоу Бо подчеркнул, что Китай помогает США и КНДР наладить двусторонний контакт. Вместе с тем, Чжоу Бо сказал, что Пекин не раз заявлял Пхеньяну, что в интересах Северной Кореи начать денуклеаризацию страны. Однако ситуация кажется «слишком хаотичной», в том числе из-за размещения в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD и ракетных испытаний КНДР, подчеркнул Чжоу Бо. Он выразил надежду, что в конечном итоге Китай совместно с другими странами смогут найти решение по северокорейскому вопросу.

КНДР запустила 4 июля с ракетного полигона Тончандон межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14». По данным Пхеньяна, ракета поднялась до 2,802 км и пролетела 933 км.

По информации Минобороны России, поступившей в РБК, северокорейская ракета может быть классифицирована как ракета средней дальности. Она набрала высоту в 535 км и пролетела 510 км, время полета ракеты составило около 14 минут. Пуск ракеты КНДР отслеживался военным с помощью радиолокационной станции типа «Воронеж», находящейся в Иркутской области.