Число задержанных с начала протестов в Гамбурге выросло до 288 человек

Количество задержанных участников акции протеста «Добро пожаловать в ад», которая началась 6 июня в преддверии саммита «Двадцатки», выросло до 288 человек, 144 из них были арестованы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя полиции Гамбурга.
Ранее в полиции заявляли о 83 задержанных и 19 арестованных демонстрантах.
В результате столкновений с участниками протестной акции пострадали почти 200 полицейских. По данным полиции, в акции принимали участие до 8 тыс. человек.
Демонстранты напали утром 7 июля на полицейский участок в районе Альтон в Гамбурге. Они стали забрасывать полицейские машины коктейлями Молотова и повредили другие припаркованные автомобили, а также витрины магазинов. Полиция города призвала жителей обходить стороной район Альтон.