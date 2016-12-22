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В Москве локализовали пожар на складе в Сокольниках
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В Москве локализовали пожар на складе в Сокольниках
Общество, 03:57
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В Москве локализовали пожар на складе в Сокольниках

На северо-востоке Москвы в парке Сокольники загорелся одноэтажное здание склада. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: 2-й Лучевая просек, дом 5, поступило в дежурную часть 9 июля в 02:36 мск. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В 03:26 мск пожар был локализован. В ликвидации последствий пожара принимают участие 42 спасателя и 15 единиц техники. В 03:51 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В июне в Москве на площади 600 кв.м. загорелся ангар с мебелью, расположенный по адресу: Южнопортовая улица, д. 13/2. Пожару была присвоена вторая категория сложности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В центре управления кризисными ситуациями управления МЧС по Москве агентству «Москва» сообщили, что площадь пожара в ангаре составила 300 кв. м. По информации слушателей радиостанции «Говорит Москва», в районе возгорания распространился запах «жженой резины». В результате пожара никто не пострадал.

Теги: Москва , Сокольники , Пожар
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