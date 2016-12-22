Россия передала Совбезу ООН данные Минобороны о пуске корейской ракеты

Россия передела Совету Безопасности ООН сообщение Минобороны о характеристиках запущенной КНДР ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штаб-квартире Всемирной организации.

По данным российского военного ведомства, баллистическая ракета КНДР может быть классифицирована как ракета средней дальности. Пуск был произведен с ракетного полигона Тончандон, уточнили в ведомстве.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на документ Минобороны, пуск корейской ракеты отслеживался радиолокационной станцией типа «Воронеж», размещенной в Иркутской области. Ракета класса «Хвасон» пролетела около 14 минут, максимальная высота полета — 535 километров, дальность полета — 510 километров.

Ранее Пентагон идентифицировал корейскую ракету как межконтинентальную (МБР). Она, по данным США, была запущена с мобильной установки и относится к ракетам нового типа. В связи с этим, что США внесли на рассмотрение Совета безопасности заявление, осуждающее КНДР за запуск межконтинентальной ракеты, но Москва отказалась его поддерживать под предлогом того, что Пхеньян запустил ракету средней дальности.



Запуск ракеты произошел 4 июля. Изначально о том, что ракета «Хвасон-14» относится к межконтинентальным заявили в КНДР. Пхеньян утверждал, что ракета поднялась до 2,802 км и пролетела 933 км.