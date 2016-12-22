В Кении боевики обезглавили девятерых мирных жителей

Боевики из запрещенной в России террористической организации «Аль-Шабаб», базирующейся в Сомали, обезглавили девятерых мирных жителей в результате нападения на деревню Джима в округе Ламу на юго-востоке Кении. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, таким образом «Аль-Шабаб» мстит населению Кении после того, как страна отправила в Сомали свои войска в 2011 году.
В начале мая 2017 года в Сомали впервые с 1993 года погиб американский военнослужащий во время выполнения миссии Национальной армии Сомали, еще двое солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, погибший военнослужащий служил в специальном отряде ВМФ США SEAL.
Инцидент произошел в городе Бари в 64 км к западу от столицы Сомали Могадишо. Военнослужащие США совместно с сомалийскими военными проводили операцию против боевиков «Аль-Шабаб». Террористы открыли огонь по военным. По данным высокопоставленных источников, во время операции были ранены трое военнослужащих из SEAL, сообщал телеканал Fox News. По информации источника из разведки Сомали, военные США убили шесть человек, в том числе журналиста, который работал на «Аль-Шабаб».
В 1993 году в результате столкновений в Могадишо был сбит американский вертолет Black Hawk. В результате погибли 18 солдат США.