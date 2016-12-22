Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Нью-Йорке
Общество, 02:57
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Нью-Йорке
После сообщений о стрельбе в торговом центре Kings Plaza в Бруклине в Нью-Йорке был задержан мужчина с пистолетом. Об этом сообщает CBS New York. При инциденте никто не пострадал.
В городском департаменте полиции сообщили, что инцидент со стрельбой был «криминальным». Полиция приступила к расследованию.
«Нет активной перестрелки. Мы нашли одну гильзу в ТЦ и задержали мужчину с пистолетом неподалеку», — написал в своем Twitter представитель департамента Питер Дональд.
Охранники ТЦ рассказали CBS New York, что посетители Kings Plaza были эвакуированы.