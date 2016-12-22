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МИД ФРГ заявил об угрозе репутации после беспорядков на саммите G20
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МИД ФРГ заявил об угрозе репутации после беспорядков на саммите G20
Политика, 02:05
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МИД ФРГ заявил об угрозе репутации после беспорядков на саммите G20

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил, что беспорядки в Гамбурге во время проведения саммита «Двадцатки» негативно скажутся на репутации Германии в мире. Об этом говорится в докладе, опубликованном в Bild am Sonntag.

«Репутация Германии в глазах мировой общественности тяжело пострадает из-за событий в Гамбурге», — заявил министр. По его словам, насилие не должно остаться безнаказанным. «Любая политическая подоплека этой вакханалии насилия ложна по своей сути и является лишь прикрытием для истинной цели тех, кто приезжает со всей Европы, а она заключается в одном лишь насилии. Это не имеет ничего общего с левой идеологией и ее мотивами», — отметил глава МИД ФРГ.

Он выразил надежду на сотрудничество Германии с международными партнерами в борьбе с «левыми радикалами». «Необходимо срочно создать общеевропейскую группу по расследованию этих преступлений. Демократические и правовые государства должны доказать способность защитить себя», — подытожил Габриель.

Акция антиглобалистов в Гамбурге против G20. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Акция протеста антиглобалистов в Гамбурге «Добро пожаловать в ад» началась 6 июня накануне начала саммита «Двадцатки». В акции приняли участие восемь тысяч человек. По данным полиции Гамбурга, протестующие напали на участок полиции в районе Альтон. Они стали бросать коктейли Молотова в машины полицейских. Также во время беспорядков были повреждены витрины магазинов и припаркованные возле магазинов автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста. В результате столкновения с демонстрантами пострадали 111 полицейских. 29 участников протеста задержали, еще 15 человек были арестованы.

Теги: G20 , беспорядки , Зигмар Габриэль , МИД ФРГ
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