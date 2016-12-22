МИД ФРГ заявил об угрозе репутации после беспорядков на саммите G20

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил, что беспорядки в Гамбурге во время проведения саммита «Двадцатки» негативно скажутся на репутации Германии в мире. Об этом говорится в докладе, опубликованном в Bild am Sonntag.
«Репутация Германии в глазах мировой общественности тяжело пострадает из-за событий в Гамбурге», — заявил министр. По его словам, насилие не должно остаться безнаказанным. «Любая политическая подоплека этой вакханалии насилия ложна по своей сути и является лишь прикрытием для истинной цели тех, кто приезжает со всей Европы, а она заключается в одном лишь насилии. Это не имеет ничего общего с левой идеологией и ее мотивами», — отметил глава МИД ФРГ.
Он выразил надежду на сотрудничество Германии с международными партнерами в борьбе с «левыми радикалами». «Необходимо срочно создать общеевропейскую группу по расследованию этих преступлений. Демократические и правовые государства должны доказать способность защитить себя», — подытожил Габриель.
Акция протеста антиглобалистов в Гамбурге «Добро пожаловать в ад» началась 6 июня накануне начала саммита «Двадцатки». В акции приняли участие восемь тысяч человек. По данным полиции Гамбурга, протестующие напали на участок полиции в районе Альтон. Они стали бросать коктейли Молотова в машины полицейских. Также во время беспорядков были повреждены витрины магазинов и припаркованные возле магазинов автомобили.
Сотрудники правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста. В результате столкновения с демонстрантами пострадали 111 полицейских. 29 участников протеста задержали, еще 15 человек были арестованы.