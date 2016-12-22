Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ

Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили возле границ страны российские военные корабли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
«7 июля в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки подводных лодок класса "Каштан" CC-750»,— говорится в сообщении.
Также Национальные вооруженные силы Латвии опубликовали в Twitter информацию об обнаружении десантного корабля России «Иван Грен» в латвийских водах.
«7 июля в исключительной экономической зоны Латвии в 7 морских милях от государственной границы был обнаружен российский десантный корабль «Иван Грен» - отмечается в сообщении.
В мае Латвия сообщала о трех российских военных кораблях, находящихся возле границ страны. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, в четырех милях (6,4 км) от территориальных вод страны были обнаружены малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», а также ракетный катер «Моршанск».