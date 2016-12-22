Белый дом заявил о «воодушевлении» от договоренностей с Россией по Сирии

Зоны деэскалации в Сирии приоритет для Вашингтона, говорится в заявлении советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера. Текст заявления опубликован в Twitter журналиста Стива Германа.
«Мы воодушевлены прогрессом, достигнутым этим соглашением», — говорится в заявлении Макмастера.
На совместной встрече на полях саммита G20, прошедшей 7 июля, президент Владимир Путин и Дональд Трамп договорились объявить с полудня 9 июля перемирие на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. При этом зоны деэскалации согласовывались с соседними странами — Иорданией и Израилем.
Макмастер уточнил, что принятое решение по Сирии Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
7 июля после встречи Путина и Трампа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что цели президентов США и России в Сирии совпадают. «У нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги», — сказал он.
Трамп назвал встречу с Путиным «потрясающей». Путин в свою очередь заявил, что, по его мнению, личные взаимоотношения с Трампом установить удалось. При этом он заметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального».