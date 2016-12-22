В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека

Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе Краснодарского края, в результате аварии был госпитализирован ребенок. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Сообщение (поступило в экстренные службы) около 18:30 мск. На автодороге «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» не доезжая несколько метров до границы с Тбилисским районом, 64-летний водитель автомобиля Skoda, не убедившись в безопасности обгона, допустил столкновение со встречным автомобилем «Газель», — указывается в сообщении ведомства.
В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей и пассажир Skoda, 61-летняя женщина. Также многочисленные травмы получил мальчик 2004 года рождения, его доставили в больницу.
В Краснодаре 29 июня около 4:30 утра мск 17-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Land Rover, врезался в «Газель». После столкновения Land Rover загорелся, но водитель сумел выбраться из машины. В результате ДТП «Газель» сбила пятерых рабочих, один из них погиб на месте, остальных с травмами доставили в больницу.
По предварительным данным следствия, подросток проигнорировал знаки о проведении дорожных работ. Отмечается, что подросток не имел права управлять автомобилем.
Прикубанский районный суд Краснодара заключил подростка под стражу на два месяца, до 29 августа 2017 года. По факту ДТП прокуратура Краснодарского края возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.