Два человека утонули в Анапе во время катания на катамаране

Два человека утонули в море в Анапе, катаясь на водном катамаране. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в оперативных службах региона.
«Трагический случай произошел в субботу днем в Черном море в районе поселка Витязево. Сотрудники поисково-спасательной службы Анапы обнаружили и извлекли из воды тела мужчины и пятилетнего ребенка», — заявил собеседник агентства.
По предварительной информации, мужчина и трое детей катались в море на водном катамаране. В 150-200 метрах от берега они стали прыгать в воду с катамарана. «Причины трагедии пока не установлены. Спасатели доставили на берег двух оставшихся детей, с ними работают психологи», — заявил собеседник агентства.
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту инцидента. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил пресс-секретарь следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. «Погибшие — мужчина и его малолетняя дочь. Катамаран перевернут не был, поэтому следствию еще предстоит установить, что стало причиной трагедии», — отметила Смяцкая. Она добавила, что погибшие были жителями Анапы.
Инцидент произошел около 15:50 мск в 160 метрах от берега. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС. «На катамаране находились четыре человека. Погибла девочка и ее отец. Мужчине пытались оказать помощь на берегу, но безуспешно, он скончался. Двоих детей возрастом 5 и 15 лет удалось спасти», — заявили в пресс-службе. По данным источника ТАСС в экстренных службах Анапы, спасенных детей доставили к родственникам.