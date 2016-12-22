Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп осведомлен о том, что Россия вмешивалась в предвыборную гонку в США и разговаривал на эту тему на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

«Он (президент Трамп) сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины» — сообщила Хейли. Она отметила, что Дональд Трамп хотел «взглянуть прямо в глаза» президенту Путину и «дать ему понять», что США известно о вмешательстве России в прошедшие выборы. По ее словам, Путин отверг предположения о том, что Россия могла повлиять на выборы в США. Вместе с тем, Хейли заявила, что «президент Трамп по-прежнему знает, что они (русские) вмешивались (в предвыборные процессы)».

Первая встреча президентов России и США состоялась накануне на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. По словам Владимира Путина, его американский коллега во время встречи задавал много вопросов о вмешательстве России в выборы США. «Это был не один вопрос, он уделил ему много внимания», — заявил президент России.

«Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — отметил Путин. По его словам, Трамп «принял к сведению» реакцию российского лидера на заявления о невмешательстве России в выборы США. «На самом деле как он к этому отнесся — спросите у него» — ответил журналистам президент Путин.