Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 60,28 EUR Нал. 69,40 68,82 USD Бирж. 60,36 +0,20 EUR Бирж. 68,85 +0,13 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1912,48 -0,56% РТС 995,24 -1,64% Brent 46,88 -2,31% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7350,92 +0,19%
Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы
Лента новостей
В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека 00:40, Общество «ОВД-Инфо» сообщил о задержании более 130 волонтеров штабов Навального 00:23, Общество Два человека утонули в Анапе во время катания на катамаране 00:22, Общество Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы 00:03, Политика Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела 08 июл, 23:59, Политика Полиция США арестовала актера Шайя Лабафа за хулиганство 08 июл, 23:39, Общество В США хакера из России приговорили к девяти годам тюрьмы 08 июл, 23:21, Общество В ЛНР возбудили два дела о терроризме после взрывов в Луганске 08 июл, 23:19, Общество В Тернопольской области после падения автобуса с обрыва погибла женщина 08 июл, 23:00, Общество Серебренников отреагировал на перенос его спектакля в Большом театре 08 июл, 22:37, Общество Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения из-за США 08 июл, 22:32, Политика В Польше госпитализировали экс-президента страны Леха Валенсу 08 июл, 22:03, Общество МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве 08 июл, 21:22, Политика Футболиста «Аякса» ввели в искуственную кому после падения на поле 08 июл, 21:12, Спорт Reuters назвал фирму-подрядчика установки «санкционных» турбин в Крыму 08 июл, 21:07, Бизнес Мединский призвал к «показательной порке» музеев за срыв каталогизации 08 июл, 21:04, Общество Число погибших при взрыве газа в Киеве увеличилось до двух 08 июл, 20:41, Общество Путин в шутку пригрозил Белому дому после жалобы журналистов 08 июл, 20:32, Политика Федун извинился перед фанатами «Спартака» на церемонии награждения 08 июл, 20:03, Спорт Власти Южной Осетии опровергли госпитализацию президента после ДТП 08 июл, 19:54, Политика Лидерам G20 пришлось учесть в итоговом коммюнике особую позицию США 08 июл, 19:27, Политика Путин отказался от поездки на неготовом лимузине «Кортеж» 08 июл, 19:23, Общество Легионер «Зенита» решил расторгнуть контракт с клубом 08 июл, 19:16, Спорт Путин назвал русофобию единственным успешным товаром властей Украины 08 июл, 19:07, Политика ФАС заявила о планах договориться о снижении цен в московских аэропортах 08 июл, 18:59, Общество Меркель назвала следующую страну-хозяйку саммита G20 08 июл, 18:30, Политика Минкомсвязь пообещала использовать блокчейн в сделках по строительству 08 июл, 18:09, Технологии и медиа Путин ответил на вопрос о возможности диалога с Навальным 08 июл, 18:01, Политика
Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы
Политика, 00:03
0
Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп осведомлен о том, что Россия вмешивалась в предвыборную гонку в США и разговаривал на эту тему на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

«Он (президент Трамп) сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины» — сообщила Хейли. Она отметила, что Дональд Трамп хотел «взглянуть прямо в глаза» президенту Путину и «дать ему понять», что США известно о вмешательстве России в прошедшие выборы. По ее словам, Путин отверг предположения о том, что Россия могла повлиять на выборы в США. Вместе с тем, Хейли заявила, что «президент Трамп по-прежнему знает, что они (русские) вмешивались (в предвыборные процессы)».

Первая встреча президентов России и США состоялась накануне на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. По словам Владимира Путина, его американский коллега во время встречи задавал много вопросов о вмешательстве России в выборы США. «Это был не один вопрос, он уделил ему много внимания», — заявил президент России.

«Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — отметил Путин. По его словам, Трамп «принял к сведению» реакцию российского лидера на заявления о невмешательстве России в выборы США. «На самом деле как он к этому отнесся — спросите у него» — ответил журналистам президент Путин.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президент Трамп упомянул о том, что в США «определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать» факт вмешательства России в выборы. Лавров отметил, что Трамп говорил о том, что эта кампания приобретает достаточно «странный характер», так как за все время не было предъявлено ни одного факта вмешательства России. Президент США заявил, по словам министра, что он слышал «четкие заявления Путина» о том, что власти России не вмешивались в выборы и что он принимает эти заявления.
 
Теги: США , Владимир Путин , выборы США , Дональд Трамп , Никки Хейли
Главное
Reuters назвал фирму-подрядчика установки «санкционных» турбин в Крыму Бизнес
Материалы по теме
Путин рассказал о своей первой встрече с Трампом Политика
Трамп назвал «потрясающей» свою встречу с Путиным на саммите G20 Политика
Активисты Greenpeace установили в Гамбурге статую Трампа в виде младенца Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку