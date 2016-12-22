Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп осведомлен о том, что Россия вмешивалась в предвыборную гонку в США и разговаривал на эту тему на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.
«Он (президент Трамп) сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины» — сообщила Хейли. Она отметила, что Дональд Трамп хотел «взглянуть прямо в глаза» президенту Путину и «дать ему понять», что США известно о вмешательстве России в прошедшие выборы. По ее словам, Путин отверг предположения о том, что Россия могла повлиять на выборы в США. Вместе с тем, Хейли заявила, что «президент Трамп по-прежнему знает, что они (русские) вмешивались (в предвыборные процессы)».
Первая встреча президентов России и США состоялась накануне на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. По словам Владимира Путина, его американский коллега во время встречи задавал много вопросов о вмешательстве России в выборы США. «Это был не один вопрос, он уделил ему много внимания», — заявил президент России.
«Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — отметил Путин. По его словам, Трамп «принял к сведению» реакцию российского лидера на заявления о невмешательстве России в выборы США. «На самом деле как он к этому отнесся — спросите у него» — ответил журналистам президент Путин.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президент Трамп упомянул о том, что в США «определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать» факт вмешательства России в выборы. Лавров отметил, что Трамп говорил о том, что эта кампания приобретает достаточно «странный характер», так как за все время не было предъявлено ни одного факта вмешательства России. Президент США заявил, по словам министра, что он слышал «четкие заявления Путина» о том, что власти России не вмешивались в выборы и что он принимает эти заявления.