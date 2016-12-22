Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела
Политика, 08 июл, 23:59
0
Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела
Мэр подконтрольной ополченцам Горловки Иван Приходько попал под обстрел на трассе в районе Ясиноватой. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель главы администрации города Виктория Жукова, передает «Интерфакс».
По словам Жуковой, автомобиль Приходько попал под обстрел украинских минометов на трассе Горловка — Донецк. Мэр города получил легкую контузию, сопровождающие его лица не пострадали, уточнила Жукова. Сам Приходько также подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.
По данным «Донецкого агентства новостей», Приходько госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
5 июля СБУ и руководство непризнанных республик ДНР и ЛНР на встрече в Минске договорились соблюдать до 31 августа «хлебное перемирие».