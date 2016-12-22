Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 60,28 EUR Нал. 69,40 68,82 USD Бирж. 60,36 +0,20 EUR Бирж. 68,85 +0,13 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1912,48 -0,56% РТС 995,24 -1,64% Brent 46,88 -2,31% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7350,92 +0,19%
Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела
Лента новостей
В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека 00:40, Общество «ОВД-Инфо» сообщил о задержании более 130 волонтеров штабов Навального 00:23, Общество Два человека утонули в Анапе во время катания на катамаране 00:22, Общество Хейли заявила об осведомленности Трампа о вмешательстве России в выборы 00:03, Политика Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела 08 июл, 23:59, Политика Полиция США арестовала актера Шайя Лабафа за хулиганство 08 июл, 23:39, Общество В США хакера из России приговорили к девяти годам тюрьмы 08 июл, 23:21, Общество В ЛНР возбудили два дела о терроризме после взрывов в Луганске 08 июл, 23:19, Общество В Тернопольской области после падения автобуса с обрыва погибла женщина 08 июл, 23:00, Общество Серебренников отреагировал на перенос его спектакля в Большом театре 08 июл, 22:37, Общество Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения из-за США 08 июл, 22:32, Политика В Польше госпитализировали экс-президента страны Леха Валенсу 08 июл, 22:03, Общество МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве 08 июл, 21:22, Политика Футболиста «Аякса» ввели в искуственную кому после падения на поле 08 июл, 21:12, Спорт Reuters назвал фирму-подрядчика установки «санкционных» турбин в Крыму 08 июл, 21:07, Бизнес Мединский призвал к «показательной порке» музеев за срыв каталогизации 08 июл, 21:04, Общество Число погибших при взрыве газа в Киеве увеличилось до двух 08 июл, 20:41, Общество Путин в шутку пригрозил Белому дому после жалобы журналистов 08 июл, 20:32, Политика Федун извинился перед фанатами «Спартака» на церемонии награждения 08 июл, 20:03, Спорт Власти Южной Осетии опровергли госпитализацию президента после ДТП 08 июл, 19:54, Политика Лидерам G20 пришлось учесть в итоговом коммюнике особую позицию США 08 июл, 19:27, Политика Путин отказался от поездки на неготовом лимузине «Кортеж» 08 июл, 19:23, Общество Легионер «Зенита» решил расторгнуть контракт с клубом 08 июл, 19:16, Спорт Путин назвал русофобию единственным успешным товаром властей Украины 08 июл, 19:07, Политика ФАС заявила о планах договориться о снижении цен в московских аэропортах 08 июл, 18:59, Общество Меркель назвала следующую страну-хозяйку саммита G20 08 июл, 18:30, Политика Минкомсвязь пообещала использовать блокчейн в сделках по строительству 08 июл, 18:09, Технологии и медиа Путин ответил на вопрос о возможности диалога с Навальным 08 июл, 18:01, Политика
Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела
Политика, 08 июл, 23:59
0
Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела

Мэр подконтрольной ополченцам Горловки Иван Приходько попал под обстрел на трассе в районе Ясиноватой. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель главы администрации города Виктория Жукова, передает «Интерфакс».

По словам Жуковой, автомобиль Приходько попал под обстрел украинских минометов на трассе Горловка — Донецк. Мэр города получил легкую контузию, сопровождающие его лица не пострадали, уточнила Жукова. Сам Приходько также подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.

По данным «Донецкого агентства новостей», Приходько госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

5 июля СБУ и руководство непризнанных республик ДНР и ЛНР на встрече в Минске договорились соблюдать до 31 августа «хлебное перемирие».

Теги: Горловка
Главное
Reuters назвал фирму-подрядчика установки «санкционных» турбин в Крыму Бизнес
Материалы по теме
На Украине прямые убытки от конфликта в Донбассе оценили в $50 млрд Политика
В Манчестере вынесут приговор воевавшему в Донбассе британцу Политика
В Донбассе начало действовать «хлебное перемирие» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку