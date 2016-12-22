В ЛНР возбудили два дела о терроризме после взрывов в Луганске

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудило два уголовных дела по статье о терроризме после прошедших накануне взрывов в Луганске. Об этом заявила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко, сообщает «РИА Новости».

«По факту совершения террористических актов на территории Луганской народной республики министерством госбезопасности ЛНР возбуждено два уголовных дела», — заявила Любенко. Она отметила, что в ведомстве рассматривают в качестве основной версии взрывов причастность украинских спецслужб.

Два взрыва прогремели в Луганске 7 июля. Первый взрыв произошел в районе площади Героев Великой Отечественной войны. В результате взрыва погибла женщина, еще трое получили ранения Источник в народной милиции Луганска заявил РБК, что погибшая в результате взрыва девушка была членом ополчения ЛНР. «Трое гражданских ранено, и одна девушка-военная, которая сидела недалеко от магазина на лавке и пила кофе, была ранена осколками урны насмерть», — сообщил собеседник РБК. По данным издания «Луганскинформцентр», погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР.

Теракт в Луганске Видео: Народная милиция ЛНР

Второй взрыв, как рассказал РБК очевидец происшествия Евгений, «был громче, чем первый, он прогремел примерно в 50 м от предыдущего места происшествия». По словам другого очевидца, взрыв произошел на улице 50-летия образования СССР. Третий очевидец сообщил РБК, что возле магазина «Музыкальный пик» взорвался припаркованный автомобиль. Он отметил, что в результате взрыва погиб один человек.По данным источника РБК в МВД ЛНР, погибших в результате второго взрыва нет. Позднее народная милиция ЛНР сообщила о двух пострадавших в результате происшествия.

«Второй взрыв произошел в нескольких десятках метров от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции. Пострадали два человека», — заявил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он назвал произошедшие взрывы терактами и заявил, что их провели «киевские диверсанты».

Глава ЛНР Игорь Плотницкий призвал жителей Луганска не поддаваться панике и соблюдать бдительность. «Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения», — сказал Плотницкий. Он отметил, что правоохранительные органы ЛНР работают в усиленном режиме и «делают все возможное, чтобы наказать винновых в данных террористических актах».