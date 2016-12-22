В Тернопольской области после падения автобуса с обрыва погибла женщина

На Украине в Тернопольской области автобус с 45 туристами из-за сильного дождя съехал в обрыв и перевернулся, погибла 25-летняя женщина. Об этом сообщает телеканал «НТК».

По данным телеканала, ДТП произошло 8 июля в 18:00 мск в селе Ягельница Чертковского района Тернопольской области. Автобус Setra с 45 туристами, которые ехали из города Коломыя в Одесскую область, съехал в обрыв и несколько раз перевернулся. В салоне автобуса также находились дети. По словам одной из пассажирок, автобус снесло с дороги из-за сильного дождя.

Видео: Телеканал НТК

«Нас ехало 45 человек на море, шел сильный ливень, автобус понесло, и нас перекатило в обрыв», — заявила женщина. По словам очевидцев, люди выбивали окна, чтобы выбраться из перевернувшегося автобуса.

По предварительным данным, водитель транспортного средства на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и вылетел в кювет. Как сообщили телеканалу «НТК» в правоохранительных органах, по предварительной информации водитель был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание в ней алкоголя.

По информации источников телеканала «НТК», в результате ДТП 5 пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в Чертковскую больницу. За оставшимися пассажирами специальным рейсом выехал автобус из Коломыи. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, которые вытаскивают автобус из обрыва с помощью крана.