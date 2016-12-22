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МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве
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МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве
Политика, 21:22
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МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве
МВД сообщило о 70 задержанных в Москве «за нарушение порядка проведения публичных мероприятий». Речь идет о волонтерах штаба Алексея Навального, участвовавших в акции «Большой субботник»
Задержание волонтеров штаба Алексея Навального. 8 июля 2017 года (Фото: Максим Змеев / AFP)

В Москве 8 июля около 70 человек были задержаны за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Об этом говорится в сообщении московского управления МВД.

«Сегодня на территории столицы сотрудника­ми полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка семидесяти человек», — сообщили в ведомстве. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о задержанных волонтерах предвыборного штаба Навального.

«В отношении задержан­ных составляются протоколы об ­административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в МВД.

Ранее координатор московского штаба Навального Николай Ляскин сообщил, что полиция задержала порядка 40 активистов, принимавших участие в акции «Большой субботник». При этом, по его словам, полицейские не объясняли причины задержаний. К некоторым волонтерам была применена сила.

Московский штаб Навального сообщил о почти 40 задержанных волонтерах
Политика

Во время акции «Большой субботник» была организована раздача агитационных материалов около станций московского метро. Как говорилось в сообщении штаба Навального, всего волонтеры дежурили около 167 станций московской подземки.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Москва , МВД , задержание , Алексей Навальный
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