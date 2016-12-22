МВД назвало причины задержания волонтеров штаба Навального в Москве

В Москве 8 июля около 70 человек были задержаны за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Об этом говорится в сообщении московского управления МВД.
«Сегодня на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка семидесяти человек», — сообщили в ведомстве. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о задержанных волонтерах предвыборного штаба Навального.
«В отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в МВД.
Ранее координатор московского штаба Навального Николай Ляскин сообщил, что полиция задержала порядка 40 активистов, принимавших участие в акции «Большой субботник». При этом, по его словам, полицейские не объясняли причины задержаний. К некоторым волонтерам была применена сила.
Во время акции «Большой субботник» была организована раздача агитационных материалов около станций московского метро. Как говорилось в сообщении штаба Навального, всего волонтеры дежурили около 167 станций московской подземки.