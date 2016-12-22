Мединский призвал к «показательной порке» музеев за срыв катологизации

​Министр культуры Владимир Мединский призвал устроить «показательную порку» музеям, которые не исполняют требование по внесению своих экспонатов в государственный каталог. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он заявил на ​коллегии министерства в Царском Селе.

Мединский предложил составить рейтинг музеев по внесению данных в каталог. «Составьте рейтинг, первая и последняя десятка. С последней будем разбираться», — заявил он. «Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, значит, перейдем к национальной русской игре — «показательная порка», — добавил министр.

Как передает «РИА Новости», Мединский пояснил свои слова, объяснив, что считает необходимым возложить ответственность на музеи, которые «бездействуют» в вопросе всеобщей катологизации. «Хотя закон был принят в середине 90-х годов, за 17 лет было с большим трудом внесено около двух млн единиц музейного хранения. Мы гордимся, что удалось изменить законодательную практику и ввести новые принципы внесения в музейный каталог единиц музейного хранения», — подчеркнул Мединский.

Он пояснил, что министерство намерено разобраться, «почему одни музеи идут опережающим темпом, значительно перевыполняя плановые показатели, какие-то бездействуют». С теми музеями, которые не выполнили план, министр пообещал разобраться «в рамках действующих полномочий».

В России 1 января вступил в силу закон, упрощающий включение предметов в состав музейного фонда. Теперь для этого не требуется приказ Министерства культуры. По закону формирование описи музейного фонда должно быть завершено к 2026 году.