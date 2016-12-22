Путин в шутку пригрозил Белому дому после жалобы журналистов

Американские журналисты пожаловались Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставил им развернутого комментария о переговорах российского президента и Дональда Трампа. В ответ Путин в шутку пригрозил администрации президента США, передает «РИА Новости».

В ответ на жалобу журналиста Путин пообещал «устроить» Белому дому. «Мы им устроим, укажем», — пошутил он. В то же время он отметил, что не считает возможным раскрывать содержание разговора с президентом США. «Мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен», — сказал российский президент.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Она продлилась более двух часов вместо запланированных 30 минут. После встречи Путин рассказал, что, на его взгляд, ему удалось установить личные взаимоотношения с американским лидером. Сам Дональд Трамп на следующий день после встречи назвал ее «потрясающей».