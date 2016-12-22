Меркель назвала следующую страну-хозяйку саммита G20

В 2018 году саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине. Об этом, как передает Deutsche Welle, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель на завершающей пресс-конференции саммита в Гамбурге.

Меркель назвала сразу три страны, которые в будущем примут встречу лидеров G20. Вслед за Аргентиной в 2019-м саммит пройдет в Японии, а в 2020 году страной-хозяйкой саммита станет Саудовская Аравия.

Встречи лидеров «Большой двадцатки» проходят ежегодно с 2008 года. Первый саммит прошел в Вашингтоне и был связан с разразившимся мировым финансовым кризисом. В сентябре 2013 года встреча G20 прошла в Санкт-Петербурге.

Саммит G20 в Гамбурге начался 7 июля. Против проведения встречи «Б​ольшой двадцатки» выступили антиглобалисты, устроившие масштабные акции протеста на улице города. В ходе столкновений с протестующими пострадали порядка 80 полицейских.