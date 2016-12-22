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Макрон заявил о «новой фазе» в отношениях Франции и России
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Макрон заявил о «новой фазе» в отношениях Франции и России
Политика, 17:02
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Макрон заявил о «новой фазе» в отношениях Франции и России

Перед закрытой двусторонней встречей с Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «новой фазе» в отношениях с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

По словам французского президента, он увидел значительный прогресс в двусторонних отношениях с момента первой встречи двух лидеров в конце мая. «Я приветствую качество и интенсивность той работы, которая с тех пор была проведена по региональным проблемам и вопросам двусторонних отношений», — заявил Макрон. Он отметил, что теперь для Франции появилась возможность перейти к новому этапу переговоров с Россией. «Я полагаю, что теперь мы можем перейти к новой фазе, поскольку мы оба видим, что то, что мы говорим, выполняется на деле», — сказал французский президент.

Впервые Макрон и Путин встретились во время визита российского лидера в Париж 29 мая. Кроме того, 8 июля оба президента вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель приняли участие в рабочем завтраке, за которым обсудили ситуацию на Украине.

На встречу с российским президентом Макрон опоздал на 20 минут из-за затянувшегося обсуждения вопросов по климату. Опоздание французского коллеги Владимир Путин прокомментировал с помощью шутки про глобальное потепление.

Теги: Франция , Владимир Путин , Эмманюэль Макрон
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