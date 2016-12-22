Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,60 60,23 EUR Нал. 69,38 68,80 USD Бирж. 60,36 +0,20 EUR Бирж. 68,85 +0,13 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1912,48 -0,56% РТС 995,24 -1,64% Brent 46,88 -2,31% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7350,92 +0,19%
Путин пошутил про улучшение климата из-за опоздания Макрона
Лента новостей
Московский штаб Навального сообщил о почти 40 задержанных волонтерах 16:32, Политика Десятки машин из-за дождя застряли на парковке рок-фестиваля «Нашествие» 16:24, Фотогалерея Новичок Mercedes выиграл вторую квалификацию в сезоне «Формулы-1» 16:23, Спорт Большой театр отложил премьеру балета в постановке Серебренникова 15:58, Общество Акция антиглобалистов в Гамбурге против G20 15:28, Фотогалерея В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек 15:09, Общество В Италии арестовали подозреваемого в нападении на Дом печати в Грозном 14:49, Политика В Москве часть Тверской улицы перекрыли для автомобилистов 14:36, Общество Гидрометцентр назвал количество оставшихся погожих дней летом в Москве 13:58, Общество Путин заявил об улучшении ситуации в Сирии благодаря Турции 13:38, Политика «Зенит» приобрел второго аргентинского футболиста за неделю 13:22, Спорт Кремль заявил о «пробуксовке» в реализации минских соглашений 13:14, Политика Кремль ответил на вопрос о полете самолета Путина на G20 окольным путем 12:34, Политика Трамп назвал «потрясающей» свою встречу с Путиным на саммите G20 12:05, Политика Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20 11:46, Политика Медведев утвердил концепцию единой базы со сведениями обо всех россиянах 11:43, Политика «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе второго новичка межсезонья 11:12, Спорт На президентских выборах в Монголии победил кандидат от оппозиции 11:04, Политика Airbnb впервые раскрыл объемы сдачи жилья в России 10:10, Технологии и медиа Число жертв в результате наводнения в Японии возросло до 16 09:59, Общество В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 м погиб акробат 09:09, Общество Популярность российских курортов осенью снизилась в три раза 08:29, Общество На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км 08:20, Общество ВВС США и Южной Кореи провели учения в ответ на ракетный запуск КНДР 07:22, Технологии и медиа Активисты Greenpeace установили в Гамбурге статую Трампа в виде младенца 06:50, Политика Сенат США предложил ввести санкции для России за нарушение договора РСМД 06:25, Политика При пожаре в здании Минфина в Сальвадоре погибли два человека 06:01, Общество Трамп назвал отличным первый день саммита G20 05:53, Политика
Путин пошутил про улучшение климата из-за опоздания Макрона
Политика, 16:40
0
Путин пошутил про улучшение климата из-за опоздания Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон ​опоздал на встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге. На опоздание своего французского коллеги Владимир Путин отреагировал шуткой, передает «РИА Новости».

Как уточняет Reuters, на встречу президент Франции опоздал примерно на 20 минут. Перед началом переговоров Макрон извинился перед Путиным за задержку. По его словам, ее причиной стало затянувшееся обсуждение вопросов по климату. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — пошутил в ответ российский президент.

Путин также добавил, что Россия намерена и дальше исполнять свои обязательства по Парижским соглашениям, направленным на борьбу с глобальным потеплением. «Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — заявил он.

Первая встреча Трампа и Путина: что известно о договоренностях лидеров
Политика

Ранее, 7 июля, в Гамбурге прошла первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры двух лидеров вместо запланированных 30 минут продлились более двух часов. Как рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, после первого часа супруга Трампа Мелания предприняла «бесплодную попытку» завершить затянувшуюся встречу. На следующий день американский президент назвал свою встречу с Путиным «потрясающей».

Теги: Владимир Путин , Эмманюэль Макрон
Главное
Трамп назвал «потрясающей» свою встречу с Путиным на саммите G20 Политика
Материалы по теме
Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20 Политика
Трамп назвал «потрясающей» свою встречу с Путиным на саммите G20 Политика
Косачев назвал результаты встречи Путина и Трампа прорывом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку