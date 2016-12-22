Путин пошутил про улучшение климата из-за опоздания Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон ​опоздал на встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге. На опоздание своего французского коллеги Владимир Путин отреагировал шуткой, передает «РИА Новости».

Как уточняет Reuters, на встречу президент Франции опоздал примерно на 20 минут. Перед началом переговоров Макрон извинился перед Путиным за задержку. По его словам, ее причиной стало затянувшееся обсуждение вопросов по климату. «Надеюсь, что теперь климат будет лучше», — пошутил в ответ российский президент.

Путин также добавил, что Россия намерена и дальше исполнять свои обязательства по Парижским соглашениям, направленным на борьбу с глобальным потеплением. «Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — заявил он.

Ранее, 7 июля, в Гамбурге прошла первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры двух лидеров вместо запланированных 30 минут продлились более двух часов. Как рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, после первого часа супруга Трампа Мелания предприняла «бесплодную попытку» завершить затянувшуюся встречу. На следующий день американский президент назвал свою встречу с Путиным «потрясающей».