Акция антиглобалистов в Гамбурге против G20

В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек

В Италии арестовали подозреваемого в нападении на Дом печати в Грозном

В Москве часть Тверской улицы перекрыли для автомобилистов

Гидрометцентр назвал количество оставшихся погожих дней летом в Москве

Путин заявил об улучшении ситуации в Сирии благодаря Турции

«Зенит» приобрел второго аргентинского футболиста за неделю

Кремль заявил о «пробуксовке» в реализации минских соглашений

Кремль ответил на вопрос о полете самолета Путина на G20 окольным путем

Трамп назвал «потрясающей» свою встречу с Путиным на саммите G20

Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20

Медведев утвердил концепцию единой базы со сведениями обо всех россиянах

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе второго новичка межсезонья

На президентских выборах в Монголии победил кандидат от оппозиции

Airbnb впервые раскрыл объемы сдачи жилья в России

Число жертв в результате наводнения в Японии возросло до 16

В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 м погиб акробат

Популярность российских курортов осенью снизилась в три раза

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км

ВВС США и Южной Кореи провели учения в ответ на ракетный запуск КНДР

Активисты Greenpeace установили в Гамбурге статую Трампа в виде младенца

Сенат США предложил ввести санкции для России за нарушение договора РСМД

При пожаре в здании Минфина в Сальвадоре погибли два человека

Трамп назвал отличным первый день саммита G20

Власти Крыма отреагировали на призыв ОБСЕ вернуть полуостров Украине

«Центральной» темой переговоров Путина и Абэ стал вопрос мирного договора

СМИ сообщили о стрельбе на границе Дагестана и Чечни

На юге Турции произошел взрыв

В Госдепе назвали соглашение о перемирии в Сирии «промежуточным шагом»

США проведут испытания ПРО THAAD в связи с ракетными запусками КНДР