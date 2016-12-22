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В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек
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В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Общество, 15:09
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В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек

В Киеве в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в подъезде трехэтажного здания около 13:30 мск по адресу: Голосеевский район, проспект Голосеевский, 70, уточняется в сообщении. Пострадавших доставили в больницу с «травмами разной степени тяжести».

Видео с места взрыва в своем Facebook опубликовала официальный представитель полиции Киева Оксана Блищик. По ее словам, в результате инцидента скончался один человек, еще шесть пострадали.

Как сообщает УНН, Блищик уточнила, что в доме произошел взрыв бытового газа. 

По ее словам, обвалилось перекрытие между этажами. На месте происшествия работают спасатели, «они проводят эвакуацию и разбирают завалы», — добавила она.

В Волгограде 16 мая при взрыве бытового газа в жилом доме погибли четыре человека. Частично разрушенный при взрыве дом местные власти решили снести.

Теги: газ , Киев , взрыв , жилой дом
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