В Киеве при взрыве газа в жилом доме погиб человек

В Киеве в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в подъезде трехэтажного здания около 13:30 мск по адресу: Голосеевский район, проспект Голосеевский, 70, уточняется в сообщении. Пострадавших доставили в больницу с «травмами разной степени тяжести».
Видео с места взрыва в своем Facebook опубликовала официальный представитель полиции Киева Оксана Блищик. По ее словам, в результате инцидента скончался один человек, еще шесть пострадали.
Как сообщает УНН, Блищик уточнила, что в доме произошел взрыв бытового газа.
По ее словам, обвалилось перекрытие между этажами. На месте происшествия работают спасатели, «они проводят эвакуацию и разбирают завалы», — добавила она.
В Волгограде 16 мая при взрыве бытового газа в жилом доме погибли четыре человека. Частично разрушенный при взрыве дом местные власти решили снести.