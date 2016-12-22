Гидрометцентр назвал количество оставшихся погожих дней летом в Москве

В Москве во второй половине июля и первой декаде августа ожидаются четыре-пять погожих дней. Об этом глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Газете.Ru».

В эти дни будет «по-настоящему летняя погода», — отметил он.

Вильфанд также рассказал, что в выходные, 8 и 9 июля, «температура будет ниже нормы на 4–5 градусов». Максимальная температура не будет подниматься выше 18 градусов, уточнил он.

Ранее, 6 июля, Роман Вильфанд в разговоре с газетой «Известия» заявил, что жителей Центральной России в июле ожидает град, сильный дождь, грозы, шквалистый ветер, а также смерч. Он пояснил, что такие погодные явления происходят из-за адвекции — горизонтального перемещения воздушных масс.

В тот же день замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал РБК, что в воскресенье, 9 июля, в столицу вернется теплая погода. По его прогнозам, в этот день температура воздуха прогреется до 20 градусов.

При этом Цыганков отметил, что «абсолютно солнечной погоды» всё же ожидать не следует. Несмотря на то что придет теплая погода, «остается вероятность локальных гроз и ливней», предупредил он.













