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Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20
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Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20
Политика, 11:46
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Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию на Украине на саммите G20

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине за рабочим завтраком на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что с российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Саммит «Большой двадцатки» начался 7 июля. В нем принимают участие Германия, США, Россия, Франция, Канада, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Европейский союз. Саммит проводится на регулярной основе с 2008 года.

Владимир Путин прилетел в Гамбург в ночь на 7 июля. В этот день он также встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Их встреча состоялась в закрытом режиме и продлилась более двух часов. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

 

Теги: Владимир Путин , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон
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