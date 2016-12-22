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Число жертв в результате наводнения в Японии возросло до 16
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Число жертв в результате наводнения в Японии возросло до 16
Общество, 09:59
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Число жертв в результате наводнения в Японии возросло до 16

Число погибших в результате наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями на юго-западном острове Кюсю, возросло до 16. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Спасатели обнаружили тело человека в городе Асакуре в префектуре Фукуока, всего в результате наводнения в Асакуре погибли 13 человек, отмечает телеканал. По информации властей города, 14 человек числятся пропавшими без вести, еще 10 человек в результате стихии пострадали.

По информации NHK, еще три человека в результате наводнения погибли в префектуре Оита и четыре человека пострадали.

Фото: JIJI PRESS / AFP

Сильные ливни начались в Японии на этой неделе. Издание Manichi 6 июля сообщило, что во время наводнения пропали без вести 22 человека. Тело одного человека было обнаружено в Асакуре, отмечало издание.

В результате наводнения в округе Фукуока произошло множество оползней. В несколько населенных пунктов после случившегося перестал ходить транспорт, поскольку некоторые дороги оказались заблокированы.

Местные власти в тот день в связи с чрезвычайной ситуацией поручили провести срочную эвакуацию около 550 тыс. жителей.

Теги: Япония , наводнение
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