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В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 м погиб акробат
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В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 м погиб акробат
Общество, 09:09
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В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 м погиб акробат

В Мадриде на музыкальном фестивале Mad Cool погиб акробат после падения с высоты 28 м, сообщает газета El Pais.

Инцидент произошел 7 июля в 22:45 по местному времени (23:45 мск), уточняет издание. Акробат должен был выступить в промежутке времени между концертом британской группы Alt-J и американской Green Day.

В первые минуты после падения 42-летнего акробата, многие зрители думали, что это часть программы, отмечает газета. После падения мужчине была проведена сердечно-легочная реанимация, однако «в скором времени он скончался», пишет издание.

На место случившегося прибыла полиция. Организаторы фестиваля приняли решение продолжить концерт, группа Green Day, как пишет газета, выступила через 25 минут после изначально запланированного времени. Как отмечает El Pais, во время выступления музыканты о падении акробата не знали, им рассказали о случившемся уже после.

«Организаторы Mad Cool Festival сожалеют о гибели акробата, который упал на второй день фестиваля. Из соображений безопасности было принято решение продолжить фестиваль. Мы выражаем глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Теги: фестиваль , Мадрид , акробат , Mad Cool
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