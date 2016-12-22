На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км
Общество, 08:20
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На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Пепловый шлейф распространился на 28 км в юго-восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, говорится в сообщении. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, отметили в ведомстве.
«Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано», — отмечается в сообщении.
Ключевской (Ключевская сопка) — действующий вулкан на востоке Камчатки. Он расположен в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 4,9 км. Он считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось в апреле 2016 года