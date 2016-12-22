На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Пепловый шлейф распространился на 28 км в юго-восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, говорится в сообщении. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, отметили в ведомстве.

​«Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано», — отмечается в сообщении.

Ключевской (Ключевская сопка) — действующий вулкан на востоке Камчатки. Он расположен в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 4,9 км. Он считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось в апреле 2016 года