ВВС США и Южной Кореи провели учения в ответ на ракетный запуск КНДР

ВВС США и Южной Кореи провели совместные тренировочные полеты после запуска ракет КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя Министерства обороны.
По словам собеседника агентства, в испытании участвовали два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, а также корейские истребители F-15K и F-16.
Представитель Минобороны сообщил, что учения проходили на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Южной Кореи. В ходе тренировки бомбардировщики и истребители отработали удары по ключевым объектам в КНДР.
Северная Корея запустила ракету «Хвасон-14» с полигона в провинции Пхенан-Пукто в ночь на 4 июля. Она, преодолев 933 км, упала в исключительной экономической зоне Японии. В Пхеньян назвали запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.
Президент США Дональд Трамп в связи с запуском ракеты призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении КНДР и навсегда покончить с этим абсурдом».
Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США планируют провести испытания противоракетного комплекса THAAD для перехвата баллистической ракеты. Эту информацию агентству подтвердили в Агентстве противоракетной обороны США.