Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,60 60,21 EUR Нал. 69,44 68,76 USD Бирж. 60,36 +0,20 EUR Бирж. 68,85 +0,13 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1912,48 -0,56% РТС 995,24 -1,64% Brent 46,88 -2,31% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7350,92 +0,19%
Активисты Greenpeace установила в Гамбурге статую Трампа в виде младенца
Лента новостей
При пожаре в здании минфина в Сальвадоре погибли два человека 06:01, Общество Трамп назвал отличным первый день саммита G20 05:53, Политика Власти Крыма отреагировали на призыв ОБСЕ вернуть полуостров Украине 05:13, Политика «Центральной» темой переговоров Путина и Абэ стал вопрос мирного договора 05:08, Политика СМИ сообщили о стрельбе на границе Дагестана и Чечни 04:40, Общество На юге Турции произошел взрыв 04:10, Общество В Госдепе назвали соглашение о перемирии в Сирии «промежуточным шагом» 03:39, Политика США проведут испытания ПРО THAAD в связи с ракетными запусками КНДР 03:30, Технологии и медиа Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу 02:50, Политика Орнелле Мути смягчили приговор за подделку справки ради ужина с Путиным 02:10, Общество Дипломаты посетили в США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина 01:42, Общество Reuters рассказал о полете самолета Путина на G20 окольным маршрутом 01:40, Политика Орешкин рассказал об указании Путина Трампу на несправедливость санкций 01:06, Политика Азербайджан опубликовал видео удара по району обороны армии Армении 01:02, Политика США и Россия договорились создать дипломатический канал по Украине 00:33, Политика МВД проверит эвакуацию машины с ребенком в Подмосковье 00:14, Общество В Госдуму внесли законопроект о снижении неустойки за просрочку алиментов 00:11, Общество Степь и небо: как живут и зарабатывают в Монголии 00:00, Фотогалерея Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло почти до 200 07 июл, 23:42, Общество Генпрокуратура ответила на просьбу Поклонской проверитьTransparency 07 июл, 23:11, Общество Первая встреча Трампа и Путина: что известно о договоренностях лидеров 07 июл, 22:47, Политика Косачев назвал результаты встречи Путина и Трампа прорывом 07 июл, 21:56, Политика Тиллерсон заявил о попытке Мелании Трамп прервать встречу Путина и Трампа 07 июл, 21:38, Политика Инвесторы признали евробонд банка «ФК Открытие» рискованным 07 июл, 21:35, Финансы На авиашоу в Тамбове разбился легкомоторный самолет 07 июл, 21:28, Общество Тиллерсон рассказал о «позитивной химии» на встрече Путина и Трампа 07 июл, 21:25, Политика МИД заявил о согласии Путина и Трампа ускорить назначение новых послов 07 июл, 21:02, Политика Полиция Германии отменила матч «Зенита» против «Кайзерслаутерна» 07 июл, 20:57, Спорт
Активисты Greenpeace установила в Гамбурге статую Трампа в виде младенца
Политика, 06:50
0
Активисты Greenpeace установила в Гамбурге статую Трампа в виде младенца

Активисты Greenpeace установили в Гамбурге, где проходит саммит G20, статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, разрывающего копию Парижское соглашение. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

По словам организации, скульптура была установлена на понтонно мосту на Эльбе, напротив филармонии, где состоялся концерт для лидеров G20.

Семиметровая скульптура была изготовлена из папье-маше. Трамп изображен в виде плачущего ребенка, сидящего на земном шаре в подгузниках. В руках он держит рваную копию Парижского соглашения. Под статуей активисты прикрепили плакат с фразой «Время перемен».

«Другие лидеры G20 не могут дождаться, когда Дональд Трамп вырастет», — заявил эксперт Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид. Он также призвал лидеров «двадцатки» настаивать на том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру.

В начале июня Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Американский лидер заявлял, что при нынешних условиях соглашение невыгодно для США. Он также пообещал пересмотреть положения договора.

Теги: Гамбург , Greenpeace , Дональд Трамп
Главное
В Госдепе назвали соглашение о перемирии в Сирии «промежуточным шагом» Политика
Материалы по теме
Тим Кук рассказал об уговорах Трампа не выходить из Парижского соглашения Политика
Чем грозит России и миру выход США из Парижского соглашения Политика
Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку