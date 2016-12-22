Активисты Greenpeace установила в Гамбурге статую Трампа в виде младенца

Активисты Greenpeace установили в Гамбурге, где проходит саммит G20, статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, разрывающего копию Парижское соглашение. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

По словам организации, скульптура была установлена на понтонно мосту на Эльбе, напротив филармонии, где состоялся концерт для лидеров G20.

Семиметровая скульптура была изготовлена из папье-маше. Трамп изображен в виде плачущего ребенка, сидящего на земном шаре в подгузниках. В руках он держит рваную копию Парижского соглашения. Под статуей активисты прикрепили плакат с фразой «Время перемен».

«Другие лидеры G20 не могут дождаться, когда Дональд Трамп вырастет», — заявил эксперт Greenpeace по проблемам климата Карстен Смид. Он также призвал лидеров «двадцатки» настаивать на том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру.

В начале июня Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Американский лидер заявлял, что при нынешних условиях соглашение невыгодно для США. Он также пообещал пересмотреть положения договора.