Сенат США предложил ввести санкции для России за нарушение договора РСМД

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс предложил ввести санкции против России за «нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)». Об этом сообщил Reuters.

По словам Ройса, президент России Владимир Путин на протяжении многих лет игнорирует свои обязательства по договору РСМД.

«Недавнее размещение запрещенных [соглашением] ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США», — сказал Ройс. Он отметил, что это «лишь один из примеров» того, как «российская агрессия подрывает международную стабильность».

В конце июня конгрессмены США выступили с предложением выйти из договора РСМ​Д, сообщало издание Politico. Член палаты представителей и председатель подкомитета по стратегическим силам Майк Роджерс заявлял, что со стороны США было бы «безответственно продолжать соблюдать договор», когда «единственный участник», помимо штатов, «его не соблюдает».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия примет ответные меры в случае выхода США и договора РСМД.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов рассказывал РБК, что Россия не намерена выходить из догора. Однако он отмечал, что «документ в принципе допускает возможность выхода из него» в случае, если «под угрозу попадают высшие национальные интересы безопасности сторон». При этом он подчеркивал, что «такой ситуации сейчас нет».