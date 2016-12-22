Трамп назвал отличным первый день саммита G20

Президент США Дональд Трамп назвал первый день саммита G20, который проходит в Гамбурге, отличным. Об этом он написал в своем Twitter.

«Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. С нетерпением жду второго дня!» — написал Трамп.

К своему сообщению Трамп прикрепил видеопрезентацию, состоящую из фотографий с саммита. В том числе — со встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита G20 состоялась 7 июля. Она проходила за закрытыми дверями без присутствия прессы. Перед началом переговоров президент США заявил, что для него «большая честь» встретиться с Путиным.

По итогам встречи глава МИД Сергей Лавров сообщил, что лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся Украины, Сирии, кибербезопасности и проблему КНДР.

Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, в ходе встречи Путин указал Трампу на несправедливость санкций. «Он [Путин] немножко так ввернул президенту Трампу, сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в мировой торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, торговые ограничения», — рассказал Орешкин.