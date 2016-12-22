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Власти Крыма отреагировали на призыв ОБСЕ вернуть полуостров Украине
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Власти Крыма отреагировали на призыв ОБСЕ вернуть полуостров Украине
Политика, 05:13
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Власти Крыма отреагировали на призыв ОБСЕ вернуть полуостров Украине

Возвращение Крыма в состав Украины исключено. Так глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов прокомментировал резолюцию Паламетской ассамблеи ОБСЕ, призывающую вернуть полуостров Украине. сообщаю «РИА Новости».

«Воссоединение Крыма с Россией — это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются», — заявил Смирнов. Он добавил, что «никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины».

Смирнов отметил, что решения международных организаций не могут повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Он подчеркнул, что «отказ Украины признать волеизъявление крымчан» является «вопиющим нарушением прав человека», которому «просто обязано дать оценку мировое сообщество, а не устраняться от крымского вопроса».

Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой заявил, что к следующей сессии России планирует подготовить резолюцию о многочисленных нарушениях Украиной прав человека и норм международного права, передает «Интерфакс».

По словам Толстова, резолюция должна содержать в себе «всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей — от государственного переворота 2014 года до убийств мирных жителей на Донбассе». Он подчеркнул, что в отличие от «ничем не подтвержденных штампов украинской пропаганды про «оккупацию Крыма» и «гибридные российские войска на Донбассе», Россия готова «предоставить факты», которые «подтверждаются, в частности, отчетами Специальной мониторинговой миссии, работающей в зоне конфликта на востоке Украины».

В пятницу, 7 июля, Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Ее автором стал руководитель украинской делегации Артур Герасимов. Документ призывает Россиию остановить «оккупацию» украинских территорий, прекратить спонсирование «террористической деятельности» на Украине, а также остановить «приток боевиков», освободить украинских политзаключенных и вернуть их на родину, а также вернуть Украине Крым.

Теги: Украина , ОБСЕ , Крым
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