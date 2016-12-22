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СМИ сообщили о стрельбе на границе Дагестана и Чечни
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СМИ сообщили о стрельбе на границе Дагестана и Чечни
Общество, 04:40
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СМИ сообщили о стрельбе на границе Дагестана и Чечни

Возвращение Крыма в состав Украины исключено. Так глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов прокомментировал РИА Новости одобренный в комитете Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проект с призывом отменить решение о присоединении полуострова к России.
 

Общий политический комитет ПА ОБСЕ ранее принял проект резолюции, которая призывает Москву отменить решение о присоединении Крыма. Российская делегация голосовала против проекта. В дальнейшем документ должен утвердить весь парламент. Затем, как ожидается, делегации проголосуют за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ПА резолюции.

"Воссоединение Крыма с Россией — это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины", — сказал Смирнов.



По его словам, решения международных организаций не могут повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане проголосовали за воссоединение с Россией. "Мы считаем, что отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека, которому просто обязано дать оценку мировое сообщество, а не устраняться от крымского вопроса", — заявил Смирнов.

На границе Дагестана и Чечни произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, конфликт на границе произошел после того, как силовмики въезд в Дагестан в районе села Ленинаул из-за информации о готовящемся сходе чеченской общины. У закрытого въезда образовалась пробка. По словам собеседника, на пост при въезде в Ленинаул приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. В тот момент, когда его кортеж попытался развернуться и отъехать от поста, толпа начала кидать в него камни. В ответ прозвучали выстрелы в воздух, сообщил изданию очевидец.

По словам собеседника, спустя некоторое время на место конфликта прибыл министр энергетики и транспорта Дагестана Сайгитпаша Умаханов и представители силовых структур Чечни. Представители дагестанских и чеченских властей отправились сначала в мечеть, а потом в администрацию села. Издание отмечает, что стороны поблагодарили местных жителей, которые «не поддались на провокацию» и «не допустили дальнейшей эскалации конфликта».

Как сообщил изданию глава администрации Ленинаул Малик БатилгерееЮ7 июля была попытка провокации, инициаторы которой пытались «поднять шум и привлечь внимание..., но ожидаемого результата не получили».

Теги: Чечня , стрельба , Дагестан
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