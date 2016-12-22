В Госдепе назвали соглашение о перемирии в Сирии «промежуточным шагом»

Соглашение России и США о перемирии на юго-западе Сирии — «промежуточный шаг» на пути к более комплексному прекращению огня по всей стране, заявил представитель Госдепа. Оно нацелено на то, чтобы заморозить конфликт

Фото: Hassan Ammar / AP

Российско-американское соглашение о перемирии в ​юго-западной Сирии является первым, «промежуточным шагом» на пути к более комплекcному и длительному режиму прекращения огня по всей стране. Об этом заявил официальный представитель Госдепа, участвовавший в переговорах, передает The Hill.

Целью этого соглашения, по его словам, является попытка заблокировать «относительно спокойную» южную Сирию, а также необходимость создать «более всеобъемлющую зону деэскалации на юго-западе» страны и обеспечить «более благоприятную среду для наиболее широкого обсуждения [ситуации]».

«Это важный шаг, но это первый шаг к более, как мы предполагали, сложному и надежному соглашению о прекращении огня и урегулированию, а также деэскалации конфликта с Сирией», — пояснил собеседник издания, добавив, что это, по его мнению, «безусловно, более сложное» соглашение, чем те, которые стороны «пытались осуществить в прошлом».​

«Впереди еще много дискуссий, в том числе о том, как контролировать прекращение огня, и о правилах, которые будут регулировать юго-западную зону деэскалации [конфликта]», — пояснил представитель Госдепа, заметив также, что «все это будет предметом переговоров».

Согласно договоренности, участие в которой также приняли Иордания и Израиль, режим прекращения огня вступил в силу в полдень в воскресенье, 9 июня.