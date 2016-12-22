В городе Газиантеп на юге Турции произошел взрыв, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, взрыв прогремел около 22:30 по местному времени (совпадает с московским) рядом с жилым пятиэтажным домом. В результате случившегося пострадали семь человек.

Телеканал отмечает, что, по предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом мотоцикл. Однако он отмечает, что точная причина взрыва пока неизвестна. В данный момент на месте случившегося работают полицейские и спасатели.

В конце июня в провинции Трабзон на севере Турции произошел взрыв. Как сообщал CNN Turk, бомба взорвалась на пути военных, которые вели патрулирование сельской местности. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами. В результате случившегося двое военных получили ранения.