США проведут испытания ПРО THAAD в связи с ракетными запусками КНДР

США планируют провести испытания противоракетного комплекс THAAD для перехвата баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Данную также подтвердили в Агентство противоракетной обороны США,
По словам собеседника агентства, США решили провести испытания в связи с ракетными запусками КНДР 4 июля. Они, по словам источника, усилили обеспокоенность штатов по поводу угроз со стороны Пхеньяна.
В Агентстве противоракетной обороны США Reuters рассказали, что испытания THAAD пройдут «в начале июля».
Северная Корея в ночь на 4 июля запустила ракету «Хвасон-14» с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Она преодолела 933 км и упала в исключительной экономической зоне Японии. В Пхеньян назвали запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.
Президент США Дональд Трамп в связи с запуском ракеты призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении КНДР и навсегда покончить с этим абсурдом».
Постпред США в ООН Никки Хейли заявил, что в случае необходимости штаты будут готовы применить в отношении КНДР военную силу.