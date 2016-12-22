На юге Турции произошел взрыв

В Госдепе назвали соглашение о перемирии в Сирии «промежуточным шагом»

США проведут испытания ПРО THAAD в связи с ракетными запусками КНДР

Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Орнелле Мути смягчили приговор за подделку справки ради ужина с Путиным

Дипломаты посетили в США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Reuters рассказал о полете самолета Путина на G20 окольным маршрутом

Орешкин рассказал об указании Путина Трампу на несправедливость санкций

Азербайджан опубликовал видео удара по району обороны армии Армении

США и Россия договорились создать дипломатический канал по Украине

МВД проверит эвакуацию машины с ребенком в Подмосковье

В Госдуму внесли законопроект о снижении неустойки за просрочку алиментов

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Генпрокуратура ответила на просьбу Поклонской проверитьTransparency

Первая встреча Трампа и Путина: что известно о договоренностях лидеров

Косачев назвал результаты встречи Путина и Трампа прорывом

Тиллерсон заявил о попытке Мелании Трамп прервать встречу Путина и Трампа

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Тиллерсон рассказал о «позитивной химии» на встрече Путина и Трампа

МИД заявил о согласии Путина и Трампа ускорить назначение новых послов

Полиция Германии отменила матч «Зенита» против «Кайзерслаутерна»

Суд амнистировал виновного в аварии самолета главы Total снегоуборщика

«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче

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Лавров рассказал об итогах первой встречи Путина и Трампа

Шерпа России пожаловалась на игнорирование экономических проблем на G20

Защита сбившей «пьяного» ребенка женщины обжаловала арест

Бегство из рубля: богатые россияне массово скупали доллар в июне