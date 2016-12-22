Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в Нацгвардию в августе 2017 года. Документ был опубликован на официальном сайте Порошенко.

Согласно указу, на срочную службу буду призваны все «пригодные по состоянию здоровья к военной службе» граждане Украины, которым «ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет», а также мужчин до 27 лет.

Порошенко поручил кабмину определить численность граждан подлежащих призыву, оценить расходы на его проведение, а также обеспечить выполнение всего необходимого комплекса мероприятий.

​Призыв в армию на Украине был отменен в октябре 2014 года указом президента Виктора Януковича. Глава Украины заявлял, что страна переходит на формирование Вооруженных сил на контрактной основе.

В мае 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов отменил указ Януковича, возобновив призыв в вооруженные силы из-за событий на востоке Украины.