Орнелле Мути смягчили приговор за подделку справки ради ужина с Путиным

Суд смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, которая была приговорена к тюремному сроку и штрафу за подделку больничного​ ради того, чтобы отправиться на ужин с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание ​Il Gazzettino.

В 2010 году актриса не явилась на спектакль, в котором должна была играть главную роль. Чтобы не платить неустойку, она предоставила руководству театра Порденоне поддельную медицинскую справку. Позже стало известно, что актриса не была больна. В тот день она присутствовала в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине с премьер-министром России Владимиром Путиным.

Суд признал Мути виновной в мошенничестве и приговорил к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в размере €600. Кассационный суд города Триест смягчил наказание актрисе, снизив сумму штрафа до €500, а срок тюремного заключения-до 6 месяцев.

По решению суда Мути может оплатить театру Порденоне неустойку в размере €30 тыс. вместо отбывания тюремного срока и уплаты штрафа.