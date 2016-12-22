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Дипломаты посетили в США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина
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Дипломаты посетили в США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина
Общество, 01:42
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Дипломаты посетили в США подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Дипломаты посольства России в США посетили в штате Вирджиния находящегося в тюрьме россиянина Юрия Мартышева, который обвиняется в кибермошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Вашингтоне.

В данный момент Мартышев находится в месте предварительного заключения в городе Александрия, штат Вирджиния.

«Условия содержания нормальные (двухместная камера), у задержанного имеется право на платные звонки в Россию, в ближайшее время его родственники через посольство переведут на счет тюрьмы необходимые для оплаты связи средства», — сообщили в Посольстве.

Дипломаты также добавили, что «слушание дела намечено на 14 июля». В данный момент «ведется подбор адвоката», поскольку предыдущий защитник «вынужден был подать на самоотвод из-за конфликта интересов». В посольстве отметили, что настроение у Юрия Мартышева «соответствующее непростой ситуации, он тяжело переживает происходящее», но «надеется на беспристрастное рассмотрение его дела американским судом».

Юрий Мартышев был экстрадирован из Латвии в США в конце июня. По предварительным данным, россиянина подозревают в кибермошенничестве, хищении личной информации владельцев банковских карт. Дипломаты назвали экстрадицию «очередным случаем похищения гражданина России американскими властями».

Теги: США , дипломаты , киберперступник , Юрий Мартышев
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