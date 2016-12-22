Орешкин рассказал об указании Путина Трампу на несправедливость санкций

Президент России Владимир Путин во время первого заседания «Двадцатки» «немножко ввернул» своему американскому коллеге Дональду Трампу, указав тому на несправедливость санкций. Об этом журналистам, как передает корреспондент РБК, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Он [Путин] немножко так ввернул президенту Трампу, сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в мировой торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, торговые ограничения», — рассказал Орешкин, напомнив, что США ввели около 30 торговых ограничений в последнее время.​

Также сторонником свободной торговли, по словам главы российского ведомства, выступил председатель КНР Си Цзиньпин.​ Остальные лидеры, как уточнил Орешкин, «выступили в целом с единой позиции». Они, по его данным, подтвердили мысль, что «развитие мировой торговли — это благо для мировой экономики» и «что главное — обеспечить справедливость тех выгод, которые мировая торговля приносит», а именно «сделать так, чтобы экономический рост позитивно влиял на доходы мирового населения».​

Лидеры двух стран встретились 7 июля. Встреча проходила за закрытыми дверями без присутствия прессы. Перед началом переговоров президент США заявил, что для него «большая честь» встретиться сПутин.



После встречи глава МИД Сергей Лавров рассказал, что стороны обсудили вопросы, касающиеся Украины, Сирии, кибербезопасности и проблему КНДР.