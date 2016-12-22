Азербайджан опубликовал видео удара по району обороны армии Армении

Министерство обороны Армении опубликовало видео удара по району обороны армии Армении. Оно было размещено на сайте ведомства.

В описании ролика Минобороны сообщило, что «приведенным в состояние боевой готовности силам, а также на район обороны батальона армянской армии нанесены огневые удары».

В пятницу, 7 июля, Минобороны Азербайджана сообщило, что привело войска в боевую готовность из-за напряженности в зоне карабахского конфликта. В ведомстве отмечали, что войска Азербайджана нанесли удары по огневым точкам противника в Физулинско-Ходжавендском направлении фронта с целью «предотвращения целенаправленной провокации» со стороны Армении.

В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха назвало дезинформацией сообщение Азербайджана о том, что арцахские вооруженные силы приведены в боевую готовность, сообщал портал News Armenia.

Ведомство также отмечало, что в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на границе с Карабахом были ранены трое армянских военнослужащих.

Новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 2 апреля 2016 года. Тогда произошли масштабные столкновения между войсками НКР, Армении и армией Азербайджана. 5 апреля 2016 года стороны заявили о достижении перемирия.