США и Россия договорились создать дипломатический канал по Украине

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились создать дипломатический канал по Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, канал между представителями двух стран будет создан для того, чтобы «использовать эти возможности, которые есть у США», и «для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в нормандском формате».

В пятницу, 7 июля, стало известно, что Госдеп США назначил специального представителя по Украине. Им стал бывший посол страны в НАТО Курт Волкер.

Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на то, что Волкер в ближайшее время посетит Москву.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа проходила 7 июля за закрытыми дверями без присутствия прессы. Перед началом переговоров президент США заявил, что встреча с Путин для него - «большая честь».

После встречи Сергей Лавров рассказал, что стороны обсудили вопросы, касающиеся Украины, Сирии, кибербезопасности и проблему КНДР.