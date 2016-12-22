МВД проверит эвакуацию машины с ребенком в Подмосковье

Полиция начала проверку по факту эвакуации в Серпухове автомобиля с восьмилетней девочкой внутри. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По сообщению ведомства, автомобиль был эвакуирован от вещевого рынка в Серпухове 3 июля. Причиной стало нарушение «нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств». Ребенок был обнаружен в автомобиле уже во время доставления машины на штрафстоянку. В МВД отметили, что в результате случившегося девочка не пострадала. Она была передана родственникам.

В сентябре 2016 года в на северо-востоке Москвы эвакуировали автомобиль с двумя детьми. Как сообщал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, эвакуатор увез автомобиль от станции метро «Отрадное». Водитель эвакуатора заявил, что он не увидел детей, поскольку стекла машины были затонированы. ​

