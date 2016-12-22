Генпрокуратура ответила на просьбу Поклонской проверитьTransparency

Генпрокуратура ответила на запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской о проверке международной антикоррупционной организации ​Transparency International. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В генпрокуратуре сообщили, что направили Поклонской ответ. Однако отметили, что она получит его в понедельник.

Как сообщила агентству RNS сама Поклонская, она получила «промежуточный ответ». По ее словам, прокуратура уведомила ее, что ее заявление принято к рассмотрению и в установленном законом порядке будет проводиться проверка. «Результатов пока нет. Они приняли рассмотрение и организовали проверку», — сказала Поклонская.

Поклонская направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и СК на проверку ​организации Transparency International Russia. Поводом стало заявление организации о том, что Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Речь шла о квартире в Донецке и о служебной квартире в Симферополе.

Поклонская объяснила свое обращение Генпрокуратуру, ФСБ и СК тем, что опубликованный на сайте организации материал о ее имуществе содержит «провокационную и клеветническую» информацию.

В ​Transparency International были «удивлены реакцией» депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикацию расследования о ее имуществе. По словам руководителя PR-отдела организации Глеба Гавриша, «речь о небольшом по сравнению с другими расследованиями имуществе».