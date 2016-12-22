Косачев назвал результаты встречи Путина и Трампа прорывом

Результаты первой встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Двадцатки» в Гамбурге оказались прорывом в практическом и психологическом отношении. Об этом написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook.

«Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений», — написал Косачев, добавив, что в ходе переговоров было «много конкретики». Он указал на «ключевую оценку» Лаврова о том, что лидеры двух стран нацелены не на конфронтацию, а на достижение взаимных договоренностей. «Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно», — подытожил Косачев.

Во время первой встречи Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали о конфликтах на Украине и в Сирии, обсудили тему кибербезопасности и договорились ускорить назначение новых послов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, лидеры двух стран достигли договоренностей по затронутым вопросам. Лавров добавил, что дискуссия прошла в «конкретном деловом ключе» и назвал атмосферу прошедших переговоров конструктивной.