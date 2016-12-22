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Путин извинился перед Абэ за опоздание на встречу
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Путин извинился перед Абэ за опоздание на встречу
Политика, 20:05
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Путин извинился перед Абэ за опоздание на встречу

Президент России Владимир Путин принес извинения премьеру Японии Синдзо Абэ за то, что ему пришлось ждать около часа своей встречи с российским президентом.

«И я, и от его имени [президента США Дональда Трампа] — мы приносим извинения», — сказал Путин перед началом встречи с японским премьером (цитата по «РИА Новости»).

Путин отметил, что у него с Трампом «была очень длительная беседа», в ходе которой обсуждались накопившиеся вопросы. Среди них, по словам российского президента, были Украина, Сирия, терроризм, кибербезопасность, а также некоторые двусторонние вопросы.

Перед встречей с Абэ Путин провел свои первые переговоры с Трампом. Встреча лидеров России и США продлилась более двух часов, в то время как согласно обнародованному накануне Кремлем графику российского президента, на нее отводился 1 час 15 минут. Об итогах переговоров Путина и Трампа, как ожидается, расскажет журналистам глава МИД России Сергей Лавров, который также присутствовал на встрече.

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