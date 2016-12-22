Лидеры G20 призвали уничтожать «тихие гавани» террористов по всему миру

Лидеры стран G20 сделали совместное заявление о предотвращении распространения террористических баз в регионах мира, об этом говорится в опубликованном заявлении.



«Мы, лидеры стран G20, решительно осуждаем все террористические акты по всему миру и наличие организаций и фирм, которые финансируют терроризмом. Эти бесчеловечные террористические акты укрепили нашу решимость сотрудничать в целях увеличения безопасности и защиты наших граждан. Терроризм — это глобальное зло, с которым нужно бороться, и «тихие гавани» террористов, обнаруженные в любой части мира, будут ликвидированы», — говорится в совместном сообщении лидеров G20.

«Мы подтверждаем, что все меры по борьбе с терроризмом должны осуществляться в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по международному праву, включая международное право прав человека», — отмечается в заявлении.