Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию отдать Крым Украине

Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», автором которой является руководитель украинской делегации Артур Герасимов. Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции.

В документе Россию призывают остановить «оккупацию» украинских территорий, прекратить спонсирование «террористической деятельности» на Украине и остановить «приток боевиков», освободить украинских политзаключенных и вернуть их на родину, а также вернуть Украине Крым.

Большинство членов ПА ОБСЕ поддержали проект резолюции. Представители России выступили против принятия резолюции и назвали ее «антироссийской».

Автор проекта резолюции Артур Герасимов в интервью «Радио Свобода» заявил, что хотел бы «искренне поблагодарить» ПА ОБСЕ за принятие резолюции. «Россия является страной-оккупантом, виновна в смертях наших людей, поставляет оружие, боеприпасы боевикам и террористам, не позволяет передать под контроль ОБСЕ неконтролируемый участок границы» — отметил Герасимов.

Делегации России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 5 июля покинули заседание Трехсторонней контактной группы по Украине. «Это была ответная реакция. [Украинская сторона] постаралась исключить из списка [обмена] «Беркут» и попыталась включить террористов различных организаций. Украина говорила, что не намерена включать в список тех, на ком тяжкие преступления», — заявил РБК полпред ДНР Денис Пушилин. По его словам, представители Украины «фактически сорвали переговоры», поэтому представители ДНР досрочно покинули заседание.

Представители ЛНР ушли с заседания из-за того, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену пленны​ми только с «ОБСЕ и РФ-оккупантом». Об этом «Интерфаксу» сообщал представитель руководителя рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольги Коцебу.

Ранее в пятницу ПА ОБСЕ приняла резолюцию «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ» в поддержку Украины, в которой признается, что «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «русских гибридных сил». По словам представителей России, в Донбассе нет «русских» войск и что это «внутренний конфликт Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято после того, как более 95% участников референдума выступили за присоединение к России. Украина, а также большинство стран — членов ООН, не признали результаты референдума. Страны расценили действия России как агрессию и аннексию части территории Украины, а также нарушение ее целостности.