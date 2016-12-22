Шерпа России пожаловалась на игнорирование экономических проблем на G20

Экономическим и финансовым проблемам уделяется всё меньше времени на саммитах «Двадцатки», заявила представитель президента России на G20 Cветлана Лукаш. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Политическая повестка, по ее словам, вытеснила работу по вопросам, которыми никто, кроме «Двадцатки», не занимается. «Это, к сожалению, уже случилось. Я бы не сказала, что это способствует продуктивности. У нас процентов 70 времени занимают вопросы политические, всё меньше времени занимают вопросы экономики и финансов», — пожаловалась она.

«Мы стали всё больше заниматься политикой, а ключевые вопросы экономики не решаются», — добавила она.

Говоря о противоречиях между лидерами G20, Лукаш заметила, что не обнаружила «сильной конфронтации» на саммите. «Было достаточно конструктивно. Меня поразило выступление президента США, он говорил о необходимости заботиться об окружающей среде», — поделилась она.

Тем не менее Лукаш отметила расхождение деклараций и реальных действий лидеров стран «Двадцатки». «Каждый год «Двадцатка» принимает обязательство о необходимости воздерживаться от принятия протекционистских мер, но с каждый годом их становится не меньше, если не больше», — посетовала она.

Говоря о впечатлении от экономических взглядах президента США Дональда Трампа, Лукаш «не заметила, что Трамп антиглобалист». «Он говорил о том, что протекционизм вредит, но сейчас они в любом случае пересматривают свою политику. У меня до этого было, наверное, более оптимистичное настроение», — отметила представитель президента России.

Также Лукаш пожаловалась, что итоговые документы еще не досогласованы, хотя представители стран «Двадцатки» в преддверие саммита «сидели два дня и две ночи, чтобы найти консенсусные решения». «Шерпы спорят сильнее и хуже» [чем президенты]», — пошутила Лукаш.

Саммит «Двадцатки» — 20 ведущих экономик мира — начался в пятницу, 7 июля. В повестке дня саммита стоят вопросы выполнения условий Парижского соглашения по климату (особенно актуальный в свете выхода США из соглашения 1 июня), свободной торговли, борьбы с терроризмом, миграционной политики и российско-американских отношений. Саммит продлится с 7 по 8 июля.