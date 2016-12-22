В МЭР поддержали производство пива на экспорт в большой пластиковой таре

Министерство экономического развития и Минпромторг поддержали инициативу разрешить производство экспортного пива в пластиковой таре объемом более 1,5 л при условии, что будет сформирован механизм контроля за этой продукцией, сообщает RNS.
В сообщении Минэкономразвития подчеркивается, что необходимо исключить попадание этого товара на внутренний рынок.
Собеседник RNS в Минпромторге заявил, что ведомство согласовало положительный отзыв на соответствующий законопроект. В министерстве полагают, что снятие запрета позволит загрузить производство пивоваренных компаний и производителей пластиковой тары, обеспечить занятость, а также сохранить долю присутствия российских компаний на иностранных рынках.
Накануне комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки, разрешающие производство пива в пластиковой таре объемом свыше 1,5 л для продажи на экспорт.
По мнению главы комитета Сергея Жигарева, за границей есть спрос на эту продукцию. В качестве примера он привел Китай, Монголию и Белоруссию.
В 2016 году Государственная дума приняла закон, запрещающий производство и продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 л. Запрет распространялся на производство пива на экспорт.
Поправки, касающиеся производства, вступили в силу с 1 января 2017 года. С 1 июля вступили в силу изменения, касающиеся розничной продажи. Авторы законопроекта отмечали, что потребление пива в России приобрело «угрожающий объем». В пояснительной записке они указали, что из-за дешевой пластиковой тары напиток становится доступнее для населения, а большие объемы бутылок заставляют пить больше.